Un altro mondo è possibile | dibattito sull Giustizia riparativa

Martedì 10 febbraio 2026 alle 10.45, si svolge un incontro pubblico nella Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico. L’evento, intitolato “Un altro modo è possibile”, è promosso dall’Associazione Il Lampione della Cantonata e coinvolge rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico, educativo e della comunità civile. L’obiettivo è discutere sulla giustizia riparativa e le possibilità di un approccio diverso nel sistema penale.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedi? 10022026, alle ore 10.45, presso la Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico, si terra? l'incontro pubblico "UN ALTRO MODO E' POSSIBILE", promosso dall'Associazione "Il Lampione della Cantonata", con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico, educativo e della comunita? civile. L 'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire una riflessione sul significato della pena nel nostro tempo e sul ruolo che la Giustizia Riparativa puo? assumere come percorso di responsabilizzazione, ascolto e ricomposizione del conflitto, in dialogo con il sistema penale vigente.

