Ultimissime Inter LIVE | I numeri da record dei nerazzurri di Chivu Polemiche sul gol di Bisseck contro il Sassuolo

Sono arrivati numeri da record per l’Inter di Chivu. La squadra nerazzurra si prepara a sfidare il Sassuolo, ma il gol di Bisseck ha acceso una polemica. La partita resta al centro dell’attenzione, tra entusiasmo e discussioni sui rigori. La redazione seguirà gli sviluppi in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 9 FEBBRAIO. Moviola Sassuolo Inter, polemiche sulla direzione di Chiffi: nell’occhio del ciclone il gol di Bisseck Moviola Sassuolo Inter, polemiche sulla direzione arbitrale di Chiffi: ecco perché il Var non poteva intervenire sul gol di Bisseck Inter, sono numeri da record. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: I numeri da record dei nerazzurri di Chivu. Polemiche sul gol di Bisseck contro il Sassuolo Approfondimenti su Inter News 24 Sassuolo Inter, Cesari spegne le polemiche sul gol di Bisseck: «Il Var non può intervenire in quel caso, vi spiego il perché…» Cesari chiarisce le polemiche sul gol di Bisseck. Moviola Sassuolo Inter, polemiche sulla direzione di Chiffi: nell’occhio del ciclone il gol di Bisseck La partita tra Sassuolo e Inter si è accesa subito con polemiche sull’arbitraggio di Chiffi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Inter News 24 Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Inter; Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpi; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; L'Inter vince ancora, Cremonese ko: Lautaro-Zielinski gol ma che paura per Audero. Sassuolo-Inter 0-5, gol e highlights: i nerazzurri allungano in vettaNessun problema per l’Inter che batte 5-0 il Sassuolo e va momentaneamente a +8 sul Milan (che recupererà la partita con il Como il 18 febbraio). Dimarco salva un gol sulla linea dopo nemmeno un minut ... sport.sky.it Sassuolo-Inter 0-5, risultato finale della partita di Serie A: gol anche di Akanji e Luis Henrique, gli highlightsLa diretta di Sassuolo-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime x.com Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.