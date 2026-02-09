Marco Dimarco cerca un nuovo record mentre la sua squadra si prepara alla sfida. Nel frattempo, circolano voci su un possibile interesse della Juventus per Weston McKennie. I tifosi nerazzurri restano in attesa di aggiornamenti e sperano in una settimana ricca di novità.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 9 FEBBRAIO. Mercato Inter, McKennie sempre più verso i nerazzurri? Per Bucchioni è un’affare che si farà in estate. Ecco perché. Mercato Inter, McKennie sembra destinato a lasciare la Juventus e i nerazzurri restano sempre interessati a lui Dimarco in doppia cifra di assist: ma qual è il record in un singolo campionato di Serie A?. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Dimarco alla ricerca di un record, suggestione McKennie

Approfondimenti su Inter News 24

L’Inter lavora senza sosta sul calciomercato.

Ecco le ultime novità riguardanti l'Inter: Valentin Carboni è tornato in Argentina, mentre Dimarco potrebbe rinnovare il contratto a lungo termine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Inter News 24

Argomenti discussi: L'Inter vince ancora, Cremonese ko: Lautaro-Zielinski gol ma che paura per Audero; Sassuolo-Inter LIVE; Dimarco ha già superato la doppia cifra di assist con Sassuolo-Inter: record storico della Serie A nel mirino; Momento clamoroso per Dimarco, altri 3 assist: sono 10 in Serie A, è record! E nelle ultime 8….

PAGELLE SASSUOLO-INTER 0-5: Dimarco fenomenale, mezzo gol di Thuram è di SommerPagelle Sassuolo-Inter: voti giudizi top e flop del match da Bisseck a Sommer passando per Dimarco e Luis Henrique ... interlive.it

Mai visto un Dimarco così: l’Inter prepara contratto a vita, la battuta di Chivu racconta la trasformazione in top playerCon i 3 assist serviti contro il Sassuolo Dimarco è già a quota 13: per Chivu è un’arma fondamentale sui calci piazzati. E l'Inter pensa a un contratto super per lui ... sport.virgilio.it

Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime x.com

Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime facebook