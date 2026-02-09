Ultimi posti per i ministay a Malta | disponibile il programma Green English Escape per gruppi scolastici

Le scuole italiane possono ancora iscriversi agli ultimi tre turni del ministay “Green English Escape” a Malta. Il programma, pensato per gruppi scolastici, offre un’esperienza breve ma completa di studio linguistico. Le scuole che vogliono approfittarne devono affrettarsi, perché i posti sono quasi esauriti. È un’opportunità già pronta e facile da attivare, pensata per favorire l’apprendimento dell’inglese in un contesto internazionale.

Stage linguistici brevi e percorsi FSL all'estero: opportunità già strutturate per le scuole secondarie Per gli istituti secondari che stanno pianificando esperienze formative all'estero, è attualmente disponibile una soluzione immediatamente attivabile: gli ultimi tre turni del ministay linguistico "Green English Escape" a Malta, programma breve ad alto contenuto didattico, già organizzato e acquistabile dalle scuole.

