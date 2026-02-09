UK expands visa route for Hong Kongers after Jimmy Lai sentencing

La decisione arriva dopo la condanna di Jimmy Lai in Cina. Il governo britannico ha annunciato di aver ampliato le possibilità di ottenere un visto per i cittadini di Hong Kong che vogliono trasferirsi nel Regno Unito. La misura mira a rispondere alla crescente preoccupazione per la situazione politica e le pressioni sul territorio. Ora, chi ha parenti o interessi a Hong Kong potrà fare più facilmente domanda di trasferimento nel Regno Unito.

• Britain said the expansion of the visa route to additional younger people honours the country's moral commitment to the people of Hong Kong, a former British colony handed back to Beijing in 1997 • UK foreign minister Yvette Cooper has called for democracy campaigner Lai, a 78-year-old British citizen, to be released on humanitarian grounds • Britain says the deterioration of rights and freedoms in Hong Kong is continuing, and that it will engage further with the Chinese government on Lai's case in the wake of the sentencing • More than 170,000 people have moved to Britain from Hong Kong since 2021 under a special visa programme set up in response to a crackdown on dissent in the Asian financial hub • Applicants must meet other suitability and eligibility requirements for the route, pay application fees and the immigration health surcharge

