Ufa Russia | Aggressione all’università medica quattro studenti indiani feriti da un coltello Indaga la polizia

Questa mattina all’università medica di Ufa, in Russia, quattro studenti indiani sono stati feriti con un coltello. La polizia sta lavorando per capire cosa sia successo e chi ci sia dietro l’attacco. La zona è stata immediatamente isolata e le autorità stanno ascoltando i testimoni. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita, ma l’episodio ha scosso studenti e personale dell’ateneo. La polizia ha già avviato le indagini per fare luce sui motivi di questa aggressione.

Ufa, Russia – Quattro studenti indiani sono rimasti feriti in un attacco con un coltello avvenuto presso un’università medica nella regione del Bashkortostan, in Russia. L’aggressione, perpetrata da un quindicenne, ha coinvolto anche altri studenti e agenti di polizia intervenuti sul posto. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli studenti stranieri in Russia e sulle dinamiche interne alla comunità studentesca locale. La notizia, giunta in un momento di crescente attenzione internazionale per la sicurezza e la stabilità in Russia, ha immediatamente destato preoccupazione tra le comunità indiane sia nel paese che all’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ufa Russia Aggressione a candidata del Movimento Conte a Calmaggiore: inseguimento e strattonamenti, indaga la polizia. Marinella Socal, candidata del Movimento Conte alle ultime elezioni comunali, è stata aggredita giovedì sera in pieno centro a Calmaggiore, a Treviso. Bellosguardo, scontro tra pullman e auto medica: due feriti, paura per gli studenti a bordo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ufa Russia Argomenti discussi: Russia, studenti indiani feriti in accoltellamento a Ufa. Russia, studenti indiani feriti in accoltellamento a UfaQuattro studenti indiani sono rimasti feriti in un attacco con coltello avvenuto in un’università medica di Ufa, nella regione russa del Bashkortostan. Secondo gli inquirenti, l’aggressione è stata co ... tg24.sky.it Serge Marshennikov Russian Figurative Painter b. 1971 Seagull oil on linen 35 x 35 cm facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.