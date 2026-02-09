Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che il suo paese è pronto a esportare droni e armi in Europa. La notizia arriva in un momento di tensione crescente e potrebbe aprire nuove strade per le forniture militari tra Kiev e gli alleati europei. Zelensky ha confermato che l’Ucraina intende condividere le proprie tecnologie e rafforzare i legami con i Paesi vicini.

L’ Ucraina apre all’ esportazione di droni e armi verso i Paesi europei. Ad annunciarlo è lo stesso presidente Volodymyr Zelensky. “Nel 2026 ci saranno già dieci centri di esportazione in Europa”, ha dichiarato in un incontro con gli studenti dell’Istituto di aviazione di Kiev. Il leader ucraino ha specificato che la produzione di droni con l’uso della tecnologia del suo Paese inizierà in Germania a metà febbraio, aggiungendo che alcune linee di produzione sono già operative nel Regno Unito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky annuncia export di droni in Europa

Il presidente Zelensky ha criticato le recenti posizioni dell’Europa e ha annunciato l’organizzazione di un vertice trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l’Europa, affermando che manca una volontà politica chiara nei confronti di Putin.

Zelenskiy promised Trump to destroy Russian gas pipelines to China

