Ucraina occidentale nel caos | raid russi interrompono energia e turismo resort montani chiusi

9 feb 2026

La regione di Leopolì, in Ucraina occidentale, si trova nel caos dopo i raid russi. Le esplosioni hanno preso di mira le linee energetiche, lasciando senza energia vaste zone e provocando disagi anche nelle località turistiche di montagna. Molti resort sono stati chiusi, mentre i cittadini cercano di far fronte alla situazione di emergenza.

Leopolì e gran parte dell’Ucraina occidentale sono state colpite da massicci raid, causando un’estesa interruzione di corrente e disagi diffusi, che hanno interessato anche le località turistiche montane. Gli attacchi, avvenuti nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, hanno spinto la popolazione a cercare rifugio e hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei civili e l’impatto sulle infrastrutture critiche del paese. La città di Leopoli, considerata una delle più europee dell’Ucraina, si è trovata al centro della crisi energetica. Intere zone sono rimaste al buio, paralizzando la vita quotidiana e mettendo a dura prova la resilienza dei suoi abitanti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Leopolì Oscurità

Ucraina: Usa a Onu, condanna per continui raid russi su infrastrutture energia

Durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la vice ambasciatrice statunitense Tammy Bruce ha espresso condanna per i ripetuti attacchi russi alle infrastrutture energetiche in Ucraina, evidenziando l’impatto sulle vittime civili.

Raid russi in Ucraina: Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi | Zelensky: 9 morti in un attacco di Mosca

Ultime notizie su Leopolì Oscurità

Argomenti discussi: Ucraina, blackout al gelo prima dei colloqui; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno; L’Artico nella morsa del conflitto ucraino: sicurezza e strategie; Zelensky: Putin vuole tregua per problemi bilancio. Ultimatum Usa a Ucraina e Russia per pace entro giugno.

L’Ucraina resta sotto ricatto di Trump che rafforza l’intesa con Putin per personale opportunismoL'intesa tra Trump e Putin si basa su caos pianificato e false trattative mentre l'Ucraina continua a subire bombardamenti ... ilfattoquotidiano.it

ucraina occidentale nel caosUcraina, via da casa: nel Donetsk le evacuazioni forzate dei civili sui furgoni blindatiIl Cremlino: Mosca per siglare la pace ad Abu Dhabi vuole tutto il Donbass. Trump: «Siamo molto vicini a far finire la guerra». L’ambasciata russa a Tajani: ... lastampa.it

