La regione di Leopolì, in Ucraina occidentale, si trova nel caos dopo i raid russi. Le esplosioni hanno preso di mira le linee energetiche, lasciando senza energia vaste zone e provocando disagi anche nelle località turistiche di montagna. Molti resort sono stati chiusi, mentre i cittadini cercano di far fronte alla situazione di emergenza.

Leopolì e gran parte dell’Ucraina occidentale sono state colpite da massicci raid, causando un’estesa interruzione di corrente e disagi diffusi, che hanno interessato anche le località turistiche montane. Gli attacchi, avvenuti nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, hanno spinto la popolazione a cercare rifugio e hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei civili e l’impatto sulle infrastrutture critiche del paese. La città di Leopoli, considerata una delle più europee dell’Ucraina, si è trovata al centro della crisi energetica. Intere zone sono rimaste al buio, paralizzando la vita quotidiana e mettendo a dura prova la resilienza dei suoi abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la vice ambasciatrice statunitense Tammy Bruce ha espresso condanna per i ripetuti attacchi russi alle infrastrutture energetiche in Ucraina, evidenziando l’impatto sulle vittime civili.

