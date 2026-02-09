Gli U2 potrebbero tornare dal vivo agli stadi all’inizio del 2027. Dopo aver lavorato duramente sul loro nuovo album, la band si prepara a tornare a calcare i palcoscenici globali. La notizia circola tra fan e addetti ai lavori, che aspettano con ansia un possibile ritorno in grande stile.

U2: Verso un Ritorno Epico nei Palcoscenici Globali nel 2027?. Gli U2 potrebbero tornare sui palcoscenici degli stadi all’inizio del 2027, dopo un periodo di intensa attività creativa culminata nella quasi conclusione del loro nuovo album. La band irlandese, icona della musica rock internazionale, starebbe valutando diversi itinerari per un tour che segnerebbe il ritorno in grande stile dopo le esibizioni alla Sphere di Las Vegas nel 2023 e il tour del 30° anniversario di “The Joshua Tree” del 2017. Le ultime notizie, sebbene non ufficiali, indicano un possibile singolo in arrivo per l’estate del 2026 e un album completato per l’autunno dello stesso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su U2 Tour

Ultime notizie su U2 Tour

U2, tour negli stadi ad inizio 2027?Qualche piccolo aggiornamento sugli U2. Le ultime fonti (ufficiose) parlavano di un album per l'autunno del 2026, con un un singolo per l'estate. Questo programma sarebbe confermato indirettamente ... rockol.it

