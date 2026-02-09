U maxi il miraggio della fine Storia ombre ed eredità del maxiprocesso raccontate da Grasso

Il maxi processo contro la mafia sta arrivando alla fine. Dopo anni di udienze, accuse e testimonianze, si avvicina la sentenza. I protagonisti e le ombre di questa lunga battaglia giudiziaria sono stati raccontati dall’ex presidente del Senato, Grasso, che ha rivissuto gli anni di lotte e speranze. La speranza di veder scomparire definitivamente Cosa Nostra sembra ancora lontana, ma questa vicenda ha lasciato un segno importante nella storia italiana.

Il miraggio della definitiva scomparsa della mafia, fra l’inferno di cosa nostra e il purgatorio del maxi processo. Un orizzonte senza Paradiso, tratteggiato dal libro diario di Piero Grasso,” U Maxi”, fra storia vissuta e attualità non risolta, che interroga la coscienza civile del Paese, la percezione dell’onestà intellettuale dei palermitani, dei trapanesi, catanesi, agrigentini e nisseni, principalmente coinvolti dietro un’apparente indifferenza nell’impalpabile reticolo pervasivo delle complicità e delle contiguità. Un libro sul contesto mafioso ancora inesplorato del prima, durante e dopo un maxi processo che continua a produrre effetti devastanti in grado di colpire al cuore e destabilizzare le istituzioni, come dimostrano le stragi mafiose degli anni 90, le macroscopiche complicità fra cosa nostra e particolari settori di vari servizi di intelligence, l’impenetrabilità dei patrimoni finanziari e dei canali tutt’ora attivi del riciclaggio delle cosche mafiose e di quelle subentranti della ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Formiche.net

A 40 anni dal «Maxi», nel libro-diario di Piero Grasso aneddoti e retroscena. Ma anche l'attuale contiguità mafiosa che ancora permea la SiciliaIl miraggio della definitiva scomparsa della mafia, fra l’inferno di cosa nostra e il purgatorio del maxi processo. Un orizzonte tratteggiato dal libro diario di Piero Grasso, «U Maxi», fra storia vis ... msn.com

