Tutte le galassie si allontanano dalla Via Lattea tranne una e ora sappiamo perché

Tutte le galassie si allontanano dalla Via Lattea, tranne una. A spiegare questa anomalia, ora, ci pensa una ricerca recente. Gli scienziati hanno scoperto che ci sono casi in cui alcune galassie non seguono più la semplice regola dell’espansione cosmica. Questo cambiamento potrebbe aiutare a capire meglio come funziona il nostro universo e se ci sono fattori che influenzano il movimento delle galassie. La scoperta apre nuove domande e potrebbe rivoluzionare le teorie attuali.

Nell'Universo vige una regola apparentemente ferrea: tutto si allontana da tutto. A causa dell'espansione del cosmo, le galassie fuggono via le une dalle altre seguendo la celebre Legge di Hubble. Eppure, la nostra vicina più grande, Andromeda, ha sempre rappresentato un'anomalia inspiegabile, sfrecciando verso la Via Lattea alla velocità di 110 chilometri al secondo. Oggi, uno studio pubblicato su Nature Astronomy ha finalmente risolto questo enigma cosmico, individuando il "motore" nascosto dietro questo movimento contromano. Il colpevole di questo strano comportamento è una mastodontica struttura piatta di materia oscura che avvolge sia la nostra galassia che Andromeda.

