Turno infrasettimanale per l' Arezzo capolista In vendita i biglietti per Carpi

Questa settimana l’Arezzo torna in campo in un turno infrasettimanale contro il Carpi. La squadra, ancora carica per la vittoria 2-0 contro la Pianese, si è allenata già questa mattina al centro sportivo “Giusy Conti” di Rigutino. I tifosi possono acquistare i biglietti per la trasferta, che si preannuncia importante per la corsa in classifica.

Settimana cortissima per gli amaranto, attesi dal turno infrasettimanale a Carpi. La squadra è tornata al lavoro già questa mattina al centro sportivo "Giusy Conti" di Rigutino, all'indomani della vittoria casalinga per 2-0 contro la Pianese. Il gruppo si è ritrovato per una seduta di scarico

