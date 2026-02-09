Turno infrasettimanale per l' Arezzo capolista In vendita i biglietti per Carpi
Questa settimana l’Arezzo torna in campo in un turno infrasettimanale contro il Carpi. La squadra, ancora carica per la vittoria 2-0 contro la Pianese, si è allenata già questa mattina al centro sportivo “Giusy Conti” di Rigutino. I tifosi possono acquistare i biglietti per la trasferta, che si preannuncia importante per la corsa in classifica.
Settimana cortissima per gli amaranto, attesi dal turno infrasettimanale a Carpi. La squadra è tornata al lavoro già questa mattina al centro sportivo “Giusy Conti” di Rigutino, all’indomani della vittoria casalinga per 2-0 contro la Pianese. Il gruppo si è ritrovato per una seduta di scarico e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Arezzo Carpi
Big match contro Pesaro nel turno infrasettimanale: apre la prevendita dei biglietti
Turno infrasettimanale contro la Reale Mutua Torino: già aperta la prevendita dei biglietti
È disponibile la prevendita dei biglietti per il turno infrasettimanale di A2, in programma mercoledì alle 20:30.
Ultime notizie su Arezzo Carpi
Argomenti discussi: Dopo l’inaspettata sconfitta nel turno infrasettimanale, fame di riscatto per il Legnano; Basket, amaro turno infrasettimanale per Landini che cerca il riscatto; Eccellenza - Infrasettimanale: turno favorevole alle comasche. Mariano e Altabrianza trovano i tre punti, pareggio per l'Arcellasco; Basket serie B: turno infrasettimanale a Napoli per la YOLO+ Benevento.
Pescara, Insigne si allena regolarmente in gruppo: può essere convocato per la gara col CatanzaroIl Pescara prosegue la preparazione in vista del turno infrasettimanale che vedrà i biancazzurri impegnati sul campo del Catanzaro. Una sfida delicata,. tuttomercatoweb.com
Turno infrasettimanale per serie B e serie CMartedì di calcio giocato. Tra i cadetti, il Palermo a Marassi per affrontare la Sampdoria. In C Catania e Trapani in casa, Siracusa in trasferta ... rainews.it
I lupi vogliono reagire nel turno infrasettimanale contro gli aretusei: «Voglio bava alla bocca, queste gare vanno giocate come chi deve portare a casa il pane» facebook
Turno infrasettimanale allo Stadio Speroni. Citta in campo mercoledì contro la Pro Patria. Prevendita | t.ly/DNHOK #ProPatriaCittadella #seriecskywifi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.