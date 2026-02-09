Turno infrasettimanale per l' Arezzo capolista In vendita i biglietti per Carpi

Questa settimana l’Arezzo torna in campo in un turno infrasettimanale contro il Carpi. La squadra, ancora carica per la vittoria 2-0 contro la Pianese, si è allenata già questa mattina al centro sportivo “Giusy Conti” di Rigutino. I tifosi possono acquistare i biglietti per la trasferta, che si preannuncia importante per la corsa in classifica.

Settimana cortissima per gli amaranto, attesi dal turno infrasettimanale a Carpi. La squadra è tornata al lavoro già questa mattina al centro sportivo “Giusy Conti” di Rigutino, all’indomani della vittoria casalinga per 2-0 contro la Pianese. Il gruppo si è ritrovato per una seduta di scarico e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

È disponibile la prevendita dei biglietti per il turno infrasettimanale di A2, in programma mercoledì alle 20:30.

