Il Carnevale a Venezia si è svolto sotto la pioggia, con turisti zuppi ma soddisfatti. Nonostante il maltempo abbia rovinato qualche spettacolo, molti hanno comunque deciso di godersi la festa, anche con l’ombrello in mano. Gli albergatori si dicono soddisfatti, anche se ammettono che un po’ di amarezza rimane per le occasioni mancate. Alla fine, l’importante è il ricordo di un Carnevale diverso, che resterà impresso anche per il cielo grigio.

"Certo che un po’ di amaro in bocca per non aver visto quello che poteva essere c’è stato. Ma tutti erano comunque felici, perché conserveranno un bel ricordo, magari bagnato, di questa esperienza". Pensieri sparsi da chi il polso degli umori dei turisti ce l’ha ben chiaro nella mente, ovvero gli albergatori. "Già dalla mattina - precisa Sandra Lupori dell’hotel Lupori e presidente di categoria - ho personalmente rassicurato dei clienti che, alla vista della grandine, si erano persi d’animo. Il nostro Carnevale non è più un evento per i soli residenti ma è un qualcosa di nazionale e di internazionale, quindi bisogna ragionare in un’ottica più grande e non solo locale", della serie ‘zuppi ma contenti’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turisti zuppi, ma contenti. Carnevale sotto l’acqua. Gli albergatori plaudono

