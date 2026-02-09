Tumori la grande sfida della salute globale | la visione di Maria Cristina Leone
Nel mondo, i casi di tumore sono più che raddoppiati in oltre 30 anni. Nel 2023, sono arrivati a 18,5 milioni. La lotta passa attraverso la prevenzione, diagnosi precoce e un accesso più facile alle cure. È questa la strada che propone Maria Cristina Leone per ridurre il numero di nuovi casi, puntando a migliorare le chance di sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti.
Prevenzione, diagnosi precoce ed accesso migliore alle cure. Queste le strategie per limitare i nuovi casi di tumore, che considerando il pianeta sono più che raddoppiati dal 1990, raggiungendo i 18,5 milioni nel 2023. Nello stesso periodo, i decessi annuali per cancro sono aumentati del 74%, con la maggior parte dei casi che si verifica ora nei paesi a basso e medio reddito. Oltre il 40% dei decessi per cancro a livello globale è legato a 44 fattori di rischio modificabili, tra cui il consumo di tabacco, una dieta scorretta e un’elevata glicemia. Le analisi dicono che in futuro i casi di tumore a livello globale aumenteranno del 61% nei prossimi 25 anni, raggiungendo i 30,5 milioni di nuove diagnosi all’anno entro il 2050. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondimenti su Tumori Salute
Merck: chi è Maria Cristina Leone, direttore Oncologia in Italia
Maria Cristina Leone è il nuovo Business Unit Director Oncology di Merck Italia.
Il grande cuore setino batte forte: l’iniziativa “Sezze per la Salute” raccogli quasi 11mila euro. Serviranno per l’acquisto di nuove attrezzature sanitarie per la Casa della Salute
La raccolta fondi “Sezze per la Salute” ha raggiunto quasi 11.
Ultime notizie su Tumori Salute
Argomenti discussi: Sospende La Terapia Per Diventare Madre E Sfida Il Tumore Al Seno; Giornata mondiale contro il cancro: i risultati dell’Italia e la sfida della prevenzione; Su SudSalute Tumore del pancreas, dalla Spagna una nuova speranza: una tripletta di farmaci elimina le cellule tumorali nei modelli animali; Sfida il tumore per diventare madre. Tajani: L'amore non ha limiti.
Tumori refrattari, rari e trascurati sfida sempre apertaL'oncologia ha compiuto grandi progressi contro i tumori più diffusi, ma alcune neoplasie restano difficili da curare. Tumori refrattari, rari e trascurati rappresentano insieme ... ilmattino.it
Quattro tumori su dieci possono essere evitati: l’analisi dell’OmsLa più grande alleata nella lotta contro il cancro non è sempre una nuova terapia farmacologica, ma spesso la nostra quotidianità. Secondo un’analisi congiunta dell’Organizzazione mondiale della sanit ... umbria24.it
Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 A Cortina, nel primo weekend dei Giochi Olimpici, con gran parte delle piste occupate dalle discese, sciare è difficile ma non impossibile. L'inviata #GR1 Maria Cristina Cusumano facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.