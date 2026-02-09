Tumori la grande sfida della salute globale | la visione di Maria Cristina Leone

Nel mondo, i casi di tumore sono più che raddoppiati in oltre 30 anni. Nel 2023, sono arrivati a 18,5 milioni. La lotta passa attraverso la prevenzione, diagnosi precoce e un accesso più facile alle cure. È questa la strada che propone Maria Cristina Leone per ridurre il numero di nuovi casi, puntando a migliorare le chance di sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti.

Prevenzione, diagnosi precoce ed accesso migliore alle cure. Queste le strategie per limitare i nuovi casi di tumore, che considerando il pianeta sono più che raddoppiati dal 1990, raggiungendo i 18,5 milioni nel 2023. Nello stesso periodo, i decessi annuali per cancro sono aumentati del 74%, con la maggior parte dei casi che si verifica ora nei paesi a basso e medio reddito. Oltre il 40% dei decessi per cancro a livello globale è legato a 44 fattori di rischio modificabili, tra cui il consumo di tabacco, una dieta scorretta e un’elevata glicemia. Le analisi dicono che in futuro i casi di tumore a livello globale aumenteranno del 61% nei prossimi 25 anni, raggiungendo i 30,5 milioni di nuove diagnosi all’anno entro il 2050. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Maria Cristina Leone è il nuovo Business Unit Director Oncology di Merck Italia.

La raccolta fondi “Sezze per la Salute” ha raggiunto quasi 11.

Tumori refrattari, rari e trascurati sfida sempre apertaL'oncologia ha compiuto grandi progressi contro i tumori più diffusi, ma alcune neoplasie restano difficili da curare. Tumori refrattari, rari e trascurati rappresentano insieme ... ilmattino.it

Quattro tumori su dieci possono essere evitati: l’analisi dell’OmsLa più grande alleata nella lotta contro il cancro non è sempre una nuova terapia farmacologica, ma spesso la nostra quotidianità. Secondo un’analisi congiunta dell’Organizzazione mondiale della sanit ... umbria24.it

