Tumori 4 su 10 sono evitabili | i due errori che ti condannano

Quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non si tratta di slogan, ma di dati concreti. Molti di questi cancri si sviluppano a causa di comportamenti sbagliati, come il fumo o una cattiva alimentazione. Spesso, basta solo evitare alcuni errori per ridurre drasticamente il rischio di ammalarsi. La notizia arriva in un momento in cui la prevenzione diventa sempre più importante.

Quattro tumori su dieci sono evitabili. non è uno slogan da ciarlatani che vendono false speranze in tv, proprio no, bensì un fatto dimostrabile dall'OMS. Il nuovo report dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), infatti, è un terremoto: "Quasi quattro casi su dieci potrebbero essere evitati, grazie a scelte quotidiane diverse, invece di correre verso il baratro di stili di vita dannosi". Il dato, nitido e impietoso, dice che nel 2022 circa il 37% dei tumori diagnosticati dipende da fattori modificabili e non da misteriosi complotti genetici.

Nel 2022, il 37% dei tumori diagnosticati sono legati a comportamenti che si possono modificare.

Quasi quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati, secondo uno studio dell’Organizzazione mondiale della sanità.

