Trump to travel to China first week of April Politico reports

Donald Trump volerà in Cina nella prima settimana di aprile. La visita è confermata e prevede un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. La notizia arriva da Politico, che annuncia il viaggio come uno dei momenti chiave nei rapporti tra i due paesi. Trump partirà dagli Stati Uniti e si fermerà a Pechino per discutere di questioni che riguardano sia l’economia che la politica internazionale.

WASHINGTON, Feb 9 (Reuters) - U.S. President Donald Trump will travel to Beijing during the first week of April for a meeting with Chinese President Xi Jinping, Politico reported on Monday, citing three people familiar with the matter.

