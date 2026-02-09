Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell’anno

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che Xi Jinping arriverà negli Usa alla fine dell’anno. La visita del leader cinese è attesa come un momento importante, anche se i dettagli non sono ancora stati definiti. La notizia circola tra i funzionari e potrebbe segnare un passo importante nelle relazioni tra i due paesi.

WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto) ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti “verso la fine dell’anno”. Xi Jinping “verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell’anno”, ha dichiarato il tycoon in un’intervista con la Nbc registrata mercoledì e andata in onda ieri, aggiungendo: “Siamo i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto”, ha concluso Trump. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell’anno Approfondimenti su Trump Xi Trump riceverà Xi Jinping a fine anno Donald Trump ha confermato che Xi Jinping arriverà negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Usa-Cina, l’annuncio di Trump: “Xi Jinping alla Casa Bianca verso fine anno” Donald Trump ha annunciato che inviterà Xi Jinping alla Casa Bianca verso la fine dell’anno. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Incontro tra Trump e Xi Jinping: intesa commerciale vicina Ultime notizie su Trump Xi Argomenti discussi: Trump riceverà Xi Jinping alla fine dell’anno; Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell'anno; Trump riceverà Xi Jinping negli Stati Uniti alla fine dell'anno; Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell'anno. Usa-Cina, Trump annuncia incontro con Xi Jinping: Sarà alla Casa Bianca entro fine annoLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa-Cina, Trump annuncia incontro con Xi Jinping: 'Sarà alla Casa Bianca entro fine anno' ... tg24.sky.it USA-Cina Trump riceverà Xi Jinping negli Stati Uniti alla fine dell'annoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti «verso la fine dell'anno». bluewin.ch USA - Trump riceverà Xi Jinping verso la fine dell'anno ift.tt/idlRgYy x.com Trump ha suggerito a Cuba di trovare rapidamente un accordo con Washington, annunciando che il Paese caraibico non riceverà più petrolio o denaro dal Venezuela, da cui dipendeva finanziariamente da anni https://l.euronews.com/p7jO facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.