Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell’anno

Da lopinionista.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che Xi Jinping arriverà negli Usa alla fine dell’anno. La visita del leader cinese è attesa come un momento importante, anche se i dettagli non sono ancora stati definiti. La notizia circola tra i funzionari e potrebbe segnare un passo importante nelle relazioni tra i due paesi.

WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto) ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti “verso la fine dell’anno”. Xi Jinping “verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell’anno”, ha dichiarato il tycoon in un’intervista con la Nbc registrata mercoledì e andata in onda ieri, aggiungendo: “Siamo i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto”, ha concluso Trump. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

trump ricever224 xi jinping negli usa alla fine dell8217anno

© Lopinionista.it - Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell’anno

Approfondimenti su Trump Xi

Trump riceverà Xi Jinping a fine anno

Donald Trump ha confermato che Xi Jinping arriverà negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

Usa-Cina, l’annuncio di Trump: “Xi Jinping alla Casa Bianca verso fine anno”

Donald Trump ha annunciato che inviterà Xi Jinping alla Casa Bianca verso la fine dell’anno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Incontro tra Trump e Xi Jinping: intesa commerciale vicina

Video Incontro tra Trump e Xi Jinping: intesa commerciale vicina

Ultime notizie su Trump Xi

Argomenti discussi: Trump riceverà Xi Jinping alla fine dell’anno; Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell'anno; Trump riceverà Xi Jinping negli Stati Uniti alla fine dell'anno; Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell'anno.

trump riceverà xi jinpingUsa-Cina, Trump annuncia incontro con Xi Jinping: Sarà alla Casa Bianca entro fine annoLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa-Cina, Trump annuncia incontro con Xi Jinping: 'Sarà alla Casa Bianca entro fine anno' ... tg24.sky.it

trump riceverà xi jinpingUSA-Cina Trump riceverà Xi Jinping negli Stati Uniti alla fine dell'annoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti «verso la fine dell'anno». bluewin.ch

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.