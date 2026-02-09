Trump plaude elezione premier Takaichi

Donald Trump ha commentato con entusiasmo l’elezione di Sanae Takaichi a primo ministro del Giappone. In un messaggio, l’ex presidente ha detto di essere felice per la vittoria della coalizione e ha rivolto le sue congratulazioni a Takaichi, definendola una leader forte. La notizia ha fatto il giro dei media, mentre in Giappone si celebra un risultato che potrebbe segnare un nuovo capitolo politico.

1.16 "Congratulazioni al primo ministro Sanae Takaichi e alla sua coalizione per una schiacciante vittoria". Con queste parole su Truth Social, il presidente Usa,Trump ha salutato l'esito delle elezioni anticipate in Giappone. "E' stato un onore per me sostenere lei e la sua coalizione", ha aggiunto Trump. Il presidente ha quindi augurato al fronte conservatore "un grande successo". Nel messaggio, Trump ha richiamato il programma del governo conservatore fondato sul principio della "pace attraverso la forza".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il voto in Giappone apre le urne questa mattina, con il partito del premier Takaichi che punta a conquistare la maggioranza alla Camera bassa.

