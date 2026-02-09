Trump non partecipa al Super Bowl di quest’anno. I suoi collaboratori gli avevano consigliato di non andare, a differenza del 2025, quando si era presentato a New Orleans e aveva ricevuto sia fischi che applausi. Questa volta, si dice, ha preferito restare a casa per paura dei fischi. Nel frattempo, sui muri degli Stati Uniti spuntano scritte offensive contro di lui, incluso il controverso “Pedo Bowl”.

Da giorni i suoi collaboratori gli suggerivano di non presentarsi al Super Bowl, a differenza di quanto aveva fatto nel 2025, dove a New Orleans (nella foto) aveva ricevuto un’accoglienza mista, fatta di fischi e applausi. Un suggerimento peraltro supportato dai boo ricevuti dal vicepresidente JD Vance durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi sera a San Siro e quelli del giorno dopo all’ Hockey Arena. Consiglio seguito: Donald Trump non si è presentato al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, dove i Seattle Seahawks hanno vinto il titolo sconfiggendo i New England Patriots, di cui peraltro il presidente è un noto sostenitore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump assente al Super Bowl per paura dei fischi? Di certo il consenso cala. E sui muri Usa proiettano il “Pedo Bowl”

Approfondimenti su Super Bowl Trump

La presenza di Meghan Markle al Super Bowl 2026 sembrava sicura, e molti si aspettavano di vederla insieme a Harry durante la partita di domenica 8 febbraio.

La sera del Super Bowl 2026 è passata alla storia come il

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump To Miss Super Bowl LX As FIFA World Cup Tensions Rise | First Sports | N18G

Ultime notizie su Super Bowl Trump

Argomenti discussi: L’altro Super Bowl: Donald Trump, Turning Point USA e l’half time con Kid Rock; Il Super Bowl spacca gli Usa, l'assenza polemica di Trump e The revenge sul campo; Trump snobba il Super Bowl per lo show troppo divisivo e manda l'ICE. Tanta politica ai Grammy; Bad Bunny pronto per l’Halftime Show del Super Bowl. Trump: Terribile. Le squadre, gli artisti e dove vedere il Big Game americano.

Bad Bunny fa infuriare Donald Trump al Super Bowl, show assolutamente terribile che celebra i migrantiDonald Trump contro Bad Bunny dopo il Super Bowl: nel mirino lingua e contenuti dello show, definito uno dei peggiori di sempre ... virgilio.it

Trump non partecipa al Super Bowl e critica Bad Bunny «affronto alla grandezza dell'America»Bad Bunny ha cantato e parlato quasi esclusivamente in spagnolo. Una settimana dopo aver chiesto la rimozione delle misure di controllo dell'immigrazione negli Stati Uniti (ICE) durante la sua trion ... italiaoggi.it

Il ritmo latino ha ufficialmente conquistato il palco più prestigioso del mondo! Il Super Bowl LX è andato in archivio e a rubare la scena, più dei touchdown tra New England Patriots e Seattle Seahawks, è stato l’incredibile Halftime Show di Bad Bunny. Per l facebook

Gli spot pubblicitari più belli del Super Bowl x.com