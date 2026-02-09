Trestina sconfitto nel recupero

Da lanazione.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grosseto batte 2-1 il Trestina nel recupero di campionato. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando il Grosseto ha trovato il gol del vantaggio con Benedetti al 60’. Il Trestina ha tentato di reagire, ma ha trovato il gol della bandiera con Riccobono all’87’. Alla fine, il Grosseto porta a casa tre punti importanti in casa.

GROSSETO 2 TRESTINA 1 GROSSETO: Marcu, Sacchini (‘60 Benedetti), Sabelli, Marzierli,Disanto (‘87 Riccobono), Bacciardi, Montini,Gonnelli (81’ Ampollini),Brenna,Regoli (‘81 Malva), D’Ancona (‘81 Ciraudo) A disp: Romagnoli, Masini, Fiorani, Guerrini. All.: Indiani SPORTING TRESTINA: Migliorati,Scartoni (‘62 Bussotti),De Meio (68’ Dottori),Sensi,Mercuri,Lucchese (‘81 Russo),Nouri,Priore (‘73 Confessore),Giuliani,Principe (‘84 Ferri Marini),Ferrarese. A disp: Bonifacio, Ubaldi, Tolomello, Granturchelli. All: Simone Calori. Marcatori: 61’ Marzierli (G), ‘72 Giuliani rig. (T), ‘92 Sabelli (G). Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia, Valenti e Tundo di Roma 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Trestina sconfitto nel recupero

