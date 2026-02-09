Trento orsa F36 | cacciatori optano per il rito abbreviato Leal soddisfatta indagini confermano il bracconaggio

I due cacciatori coinvolti nell’uccisione dell’orsa F36 in Val di Bondone hanno scelto di andare a processo con il rito abbreviato. Hanno presentato la richiesta e aspettano ora la decisione del giudice. Le indagini confermano che si tratta di un caso di bracconaggio, e le autorità sono determinate a fare luce sulla vicenda. La soddisfazione della Leal arriva dopo mesi di tensione e polemiche, mentre i procedimenti legali proseguono.

Trento, 9 febbraio 2026 – I due cacciatori accusati dell'uccisione dell'orsa F36 nella Val di Bondone, avvenuta il 24 settembre 2023, hanno formalizzato la richiesta di accedere al giudizio abbreviato condizionato. L'udienza predibattimentale, tenutasi oggi presso il Tribunale di Trento, ha visto il rinvio al 20 aprile per la discussione della procedura. L'associazione animalista Leal ha espresso soddisfazione per la prosecuzione del caso, sottolineando come la vigilanza rimarrà massima per garantire l'accertamento della verità. La vicenda dell'orsa F36, un esemplare in stato di totale inoffensività secondo le indagini, ha riaperto il dibattito sulla gestione della fauna selvatica in Trentino.

