In una partita emozionante e combattuta, Trento perde 2-3 contro Brescia. Beltrami analizza la doppia faccia della sua squadra, che ha mostrato luci e ombre nel match. Solforati esalta il successo degli avversari, mentre i padroni di casa cercano di rialzarsi già dalla prossima gara.

In una cornice di precisione tecnica e ritmo elevato, la sfida tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia ha regalato una gara combattuta, conclusa al tie-break a favore delle lombarde. La cornice di Sanbàpolis ha visto una partenza solida delle padrone di casa, ma la reazione ospite è stata vigorosa, capace di ribaltare l’inerzia e di imporsi nei momenti decisivi della quinta frazione. Nel corso dei primi due set, Itas Trentino ha imposto un ritmo elevato e ha chiuso in vantaggio 2-0, rispettivamente 25-20 e 25-20. Brescia ha trovato la reazione nella terza frazione, che si è sviluppata in condizioni serrate e si è risolta 29-27 a favore delle ospiti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Trento-Brescia 2-3: Beltrami analizza la doppia faccia della squadra, Solforati esalta il successo

Approfondimenti su Trento Brescia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Trento Brescia

Argomenti discussi: Union Brescia, primi 3 punti: battuto il Trento 2-0; Ribaltone Valsabbina! Sotto 2-0, le Leonesse reagiscono e superano l’Itas al tie-break; Novara, punto pesante verso la salvezza: è 0-0 contro l’Union Brescia; Serie A, colpo Brescia a Milano. Cade la Virtus con Trento.

L'Union Brescia vince 2-0 a Trento, tre punti pesantissimi. Pareggia l'Ospitaletto, perde il LumezzaneBuona la seconda. L'Union Brescia di Aimo Diana vince la sua prima partita in campionato battendo 2 a 0 il Trento fuori casa e archiviando così la steccata della prima in campionato, quando aveva ... brescia.corriere.it

Calcio serie C, Trento sconfitto a Brescia 2-1Sconfitta in trasferta per Trento Calcio battuto a Brescia per 2-1. Union Brescia, seconda forza del campionato, in vantaggio al 18esimo del primo tempo. Poi il ritorno di Trento, con il temporaneo ... rainews.it

Serie A2 Tigotà – Doppia vetta in Pool Promozione: Brescia piega una super Trento, Costa Volpino espugna Fasano Leggi la news x.com

Kastritis parla dopo la sconfitta di Trento: “Dettagli decisivi, ora testa a Brescia per riscattarci” facebook