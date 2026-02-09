Trentino in festa | Prè di Ledro celebra il ritorno del sole con eventi e solidarietà per la LILT

A Prè di Ledro, in Trentino, la gente ha festeggiato il ritorno del sole dopo tre mesi di attesa. La comunità si è radunata in strada per condividere momenti di allegria, tra musica, cibo e solidarietà. L’evento ha anche supportato la LILT, con iniziative che hanno coinvolto adulti e bambini, rendendo la giornata un vero e proprio simbolo di rinascita.

Una comunità intera si è riunita a Prè di Ledro, in Trentino, per celebrare il ritorno del sole dopo tre mesi di attesa. L’evento, durato dal 6 all’8 febbraio, ha visto la partecipazione di cittadini di tutte le età, con un programma ricco di eventi che ha spaziato dalla gastronomia locale a spettacoli teatrali in dialetto trentino, culminando in una raccolta fondi per la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (Lilt) di Trento. Il sole, atteso da tempo, ha finalmente fatto la sua comparsa, illuminando la piazza di Prè e riscaldando gli animi dei presenti. L’ultima volta che la comunità aveva festeggiato il sole in modo simile risale a novembre, in concomitanza con la festa di San Martino.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Prè di Ledro La festa Perugia celebra San Costanzo. Luminaria, eventi e torcolo per il patrono La festa di Perugia dedicata a San Costanzo comprende due giorni di eventi religiosi, civili e culturali. Solidarietà, “Natale con il cuore”: serata sold out per cena-spettacolo della Lilt Napoli Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Prè di Ledro Argomenti discussi: E' tornato il sole a Prè di Ledro, scoppia la festa in paese; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 6 all’8 febbraio: tutti gli eventi; In Brasile è già festa, sfilate di pre-carnevale nelle principali città. E' tornato il sole a Prè di Ledro, scoppia la festa in paeseDopo tre mesi è tornato il sole a Prè di Ledro. I raggi oltrepassano anche le vetrate della chiesa. E scoppia la festa per gli abitanti del paese che fanno ritornare anti che tradizioni: i chiodi, ... rainews.it Sport trentino in festa: con Naki Gutmann arriva il bronzo olimpico: Italia terza nel Team Event con l’atleta roveretana facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.