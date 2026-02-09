Trentaquattro anni dal vile assassinio | Pontecagnano ricorda i carabinieri Medaglie d' Oro al Valore Militare alla Memoria

Stamattina, a Faiano di Pontecagnano, si è tenuta la cerimonia per ricordare i due carabinieri uccisi 34 anni fa. La piazza si è riempita di cittadini, amici e colleghi, che hanno deposto fiori e ricordato con rispetto Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, due giovani militari morti in modo violento. La commemorazione si è svolta nel luogo esatto in cui persero la vita, tra emozione e memoria viva.

Commozione, stamattina, a Faiano di Pontecagnano, nel luogo in cui 34anni fa persero la vita i Carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, Medaglie d’Oro al Valor Militare alla memoria: proprio lì, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei due giovani militari, brutalmente assassinati il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Pontecagnano Carabinieri Tremezzina ricorda il beato Olivelli medaglia d’oro al valore militare Tremezzina si appresta a ricordare Teresio Olivelli, partigiano decorato con la Medaglia d’Oro al valor militare nel 1945 e riconosciuto come beato dalla Chiesa cattolica. San Vito Chietino ricorda l'appuntato medaglia d’oro al valor militare Leandro Verì A San Vito Chietino, sabato 13 dicembre, si è svolta una cerimonia commemorativa nel cimitero comunale in memoria dell’appuntato medaglia d’oro al valor militare Leandro Verì, nato nel 1903 in contrada San Fino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. PONTECAGNANO FAIANO (SA): A TRENTAQUATTRO ANNI DAL VILE ASSASSINIO, FAIANO RICORDA I CARABINIERI FORTUNATO ARENA E CLAUDIO PEZZUTO, MEDAGLIE D’ORO AL VALORE MILITARE ALLA MEMORIA. Nella tarda mattinata odierna facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.