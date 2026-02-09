Trent’anni di Pokémon | al via la campagna globale Qual è il tuo preferito? – Il video

Il franchise Pokémon ha iniziato le celebrazioni per i suoi trent’anni con una nuova campagna globale. Si chiama “Qual è il tuo preferito?” e invita i fan di tutto il mondo a scegliere il loro Pokémon preferito. La campagna si apre con un video che mostra le novità e i personaggi più amati della saga. I fan ora possono partecipare e condividere le loro preferenze sui social. La festa per il trentennale proseguirà con eventi e iniziative in tutto il mondo.

(Adnkronos) – Il franchise Pokémon inaugura ufficialmente le celebrazioni per il suo trentesimo anniversario con il lancio della campagna mondiale "Qual è il tuo preferito?". L'iniziativa, presentata durante il palcoscenico del Super Bowl LX, segna l'inizio di un anno caratterizzato da eventi interattivi e integrazioni digitali volti a consolidare il legame tra il brand e.

