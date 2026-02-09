Treno Saronno-Como studentessa rapinata

Sul treno Saronno-Como, una studentessa di 23 anni è stata aggredita e rapinata del cellulare. L’episodio è avvenuto negli ultimi giorni, creando tensione tra i pendolari. La giovane ha chiesto aiuto immediatamente, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’autore dell’aggressione.

Approfondimenti su Saronno Como Stupro metro Jonio, la studentessa violentata è stata seguita sul treno? Una giovane studentessa di 23 anni è stata vittima di uno stupro nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, presso la fermata della metro Jonio a Roma. A9, due notti di chiusure tra Origgio, Saronno, Turate e Como: come muoversi Due notti di lavori sulla A9 tra Origgio, Saronno, Turate e Como. Ultime notizie su Saronno Como Argomenti discussi: Studentessa rapinata: paura sul treno; Rapina sul treno della Saronno-Como: 23enne aggredita e derubata del cellulare.

