Treni Salvini | staneremo sabotatori contrasteremo chi li difende

Il ministro Salvini promette di agire contro i sabotatori dei treni. In una conferenza stampa a Roma, annuncia che farà di tutto per scovare i criminali, chiudere i loro nascondigli e arrestarli. Non risparmia critiche anche a chi li difende, assicurando che sarà duro nel contrasto.

Roma, 9 feb. (askanews) – “Faremo di tutto per chiudere i covi di questi criminali, per inseguire e stanare questi delinquenti ovunque si nascondano, per mettere in carcere loro e contrastare chi li difende. Evviva le Olimpiadi, simbolo di un’Italia che costruisce, che emoziona, che non si arrende”. Lo ha scritto sui suoi canali social il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rilanciando la notizia della rivendicazione del sabotaggio all’infrastruttura ferroviaria da parte di presunti anarchici. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

