Treni Salvini | staneremo sabotatori contrasteremo chi li difende
Il ministro Salvini promette di agire contro i sabotatori dei treni. In una conferenza stampa a Roma, annuncia che farà di tutto per scovare i criminali, chiudere i loro nascondigli e arrestarli. Non risparmia critiche anche a chi li difende, assicurando che sarà duro nel contrasto.
Roma, 9 feb. (askanews) – “Faremo di tutto per chiudere i covi di questi criminali, per inseguire e stanare questi delinquenti ovunque si nascondano, per mettere in carcere loro e contrastare chi li difende. Evviva le Olimpiadi, simbolo di un’Italia che costruisce, che emoziona, che non si arrende”. Lo ha scritto sui suoi canali social il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rilanciando la notizia della rivendicazione del sabotaggio all’infrastruttura ferroviaria da parte di presunti anarchici. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Treni Sabotatori
“Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce”: c’è la rivendicazione anarchica dei sabotaggi ai treni. Salvini: staneremo questi delinquenti
Questa mattina, tra Bologna e le Marche, i treni sono stati sabotati da alcuni anarchici.
Il ministro Salvini fa il punto sui cantieri della A14. Sottanelli (Azione): "Difende l'indifendibile, sono ancora lì"
Il ministro Salvini ha aggiornato sullo stato dei cantieri sulla A14 tra Marche e Abruzzo durante il Question Time.
Salvini professionista reagisce a Matteo Salvini #comedyvideo #salvini #reaction #treni
Ultime notizie su Treni Sabotatori
Treni, Salvini: staneremo sabotatori, contrasteremo chi li difendeRoma, 9 feb. (askanews) - 'Faremo di tutto per chiudere i covi di questi criminali, per inseguire e stanare questi delinquenti ovunque si ... notizie.tiscali.it
Salvini: staneremo i sabotatori, contrasteremo chi li difende. Evviva le OlimpiadiIl vicepremier sui social rilanciando la notizia della rivendicazione del sabotaggio alle ferrovie da parte di presunti anarchici ... askanews.it
Tg2. . Treni in ritardo e disagi per i passeggeri sulla linea alta velocità a causa di 3 danneggiamenti impianto elettrico nodo #Bologna. Investigatori non escludono si tratti di atto dimostrativo matrice anarchico-antagonista contro #Olimpiadi. Il ministro #Salvini: facebook
L'imbarazzata passerella di Salvini sulla neve dei Giochi mentre i treni sono in tilt x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.