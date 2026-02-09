Treni Salvini | staneremo sabotatori contrasteremo chi li difende

Il ministro Salvini promette di agire contro i sabotatori dei treni. In una conferenza stampa a Roma, annuncia che farà di tutto per scovare i criminali, chiudere i loro nascondigli e arrestarli. Non risparmia critiche anche a chi li difende, assicurando che sarà duro nel contrasto.

