Travolto da una valanga durante un' esercitazione | morto in ospedale Erik Pettavino

Un uomo è morto questa mattina in ospedale dopo essere stato travolto da una valanga durante un’esercitazione. La disgrazia è avvenuta nelle ultime ore e ha già fatto il giro delle cronache locali. La vittima, Erik Pettavino, era coinvolto in un’attività di routine quando la neve ha improvvisamente ceduto, seppellendolo sotto il manto bianco. La tragedia si aggiunge a quella di pochi giorni fa, quando un altro escursionista, Simon Dosser, era stato ucciso dalla stessa forza della natura in Alto Adige. La comunit

È delle scorse ore la notizia di un'altra tragica perdita a causa di una valanga, dopo quella che ha colpito la comunità altoatesina di Scena, con la scomparsa del giovanissimo Simon Dosser. Erik Pettavino, 30 anni, finanziere del Soccorso alpino della guardia di finanza, travolto venerdì mattina.

