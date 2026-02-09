A Napoli, un trapianto di cuore è fallito tragicamente. I pubblici ministeri stanno indagando su una serie di errori che hanno coinvolto almeno sei persone. La vicenda ha lasciato tutti sgomenti, specialmente la famiglia di Tommaso, il bambino di due anni che sperava in un intervento che ora si rivela fallito. La comunità si stringe intorno al piccolo e ai suoi genitori, mentre la procura cerca di fare chiarezza su cosa sia andato storto.

L’amarezza, il dolore e la ricerca della verità. Mentre scatta una gara di solidarietà umana e mentre la speranza è che presto per il piccolo Tommaso - il bimbo di due anni e tre mesi affetto da una grave patologia cardiaca - possa essere destinato un cuore per il trapianto, a Napoli i pm sono al lavoro per chiarire eventuali responsabilità su quello che appare sempre più come un grave caso di colpa medica. Fascicolo aperto dalla sezione “Colpe mediche” della Procura coordinata dall’aggiunto Antonio Ricci, che sta valutando eventuali omissioni nelle procedure sanitarie adottate. Le inchieste giudiziarie aperte dalle Procure di Bolzano e Napoli - oltre a quella amministrativa, interna all’ospedale Monaldi - cercano di dare risposte ai punti ancora non del tutto chiari della vicenda consumatasi il 23 dicembre in una manciata di ore convulse. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trapianto di cuore fallito a Napoli, la catena degli errori: 6 nomi nel mirino dei pm





