Trapani riacquisisce il PalaShark | Antonini si scaglia contro la gestione

Trapani torna ad avere il suo PalaShark. Dopo settimane di incertezza, la gestione dell’impianto è passata di mano e ora la città può riaprire il palazzetto agli sport e agli eventi. Antonini, uno dei protagonisti, non ha nascosto la sua soddisfazione, ma ha anche sottolineato che c’è ancora molto da sistemare. La riapertura segna un passo importante, anche se le questioni burocratiche e di gestione non sono ancora del tutto risolte. La città aspetta di vedere come cambieranno le cose nei prossimi mesi.

Caos Trapani Shark, multa e sconfitta a tavolino dopo la rinuncia contro la Virtus Bologna. Antonini: "In coppa giocheremo" Il Caos Trapani Shark ha subito una multa e una sconfitta a tavolino dopo aver rinunciato alla partita contro la Virtus Bologna. Trapani dal sogno all'incubo, la parabola dell'imprenditore Valerio Antonini Trapani, in breve tempo, ha visto cambiare il suo volto grazie all'impegno di Valerio Antonini, imprenditore romano. Trapani, il Comune caccia la Shark dal palazzetto: revocata la concessioneIl Comune di Trapani ha revocato la concessione del PalaShark alla Trapani Shark. Il club di Valerio Antonini - che dopo l'esclusione dal campionato era tornato a ... Trapani, il Comune si riprende il PalaDaidone: revocata la concessione alla SharkStamattina il Comune di Trapani ha inviato gli operai per 'riprendersi' il PalaDaidone. E' stato emanato un documento ufficiale tale per cui ...

