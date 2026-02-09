Tragedia sfiorata a Napoli | spari nella notte proiettili finiscono nel soffitto di una 32enne

Una notte di paura a Napoli, dove qualcuno ha sparato nel quartiere di vico Pergola Sant’Antonio Abate. I proiettili sono finiti nel soffitto di una donna di 32 anni che si trovava in casa in quel momento. La polizia sta indagando per capire chi abbia aperto il fuoco e perché. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha lasciato tutti scioccati.

Notte di paura a Napoli, dove sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco in vico Pergola Sant'Antonio Abate. L'episodio è avvenuto nelle ore notturne e ha reso necessario l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della compagnia Stella. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati numerosi i colpi esplosi. Tre proiettili hanno raggiunto il soffitto dell'abitazione di una donna di 32 anni, provocando forte spavento tra i residenti. Fortunatamente non si registrano feriti. I militari dell'Arma hanno immediatamente transennato l'area e avviato i primi rilievi sul posto, raccogliendo elementi utili alle indagini.

