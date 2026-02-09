Traffico Roma del 09-02-2026 ore 20 | 30

Luceverde Roma Buonasera c'è traffico intenso con code sulla tangenziale est tra La Tiburtina è l'uscita di via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico è proprio Stadio Olimpico questa sera alle 20:45 è in programma l'incontro Roma Cagliari E proprio per questo motivo si registrano code anche sulla via Flaminia è sulla via Salaria in in in città altre cose ma in questo caso per incidente sulla via Pontina tra il bivio per la Colombo e Tor de' Cenci nelle due direzioni e anche questa notte tra le 21 e le 6 eri chiuso al traffico in Lungotevere Flaminio tra via Masolino da Panicale e via Donatello in direzione di piazzale Flaminio inoltre vi ricordo che a partire da oggi e fino a venerdì e poi di nuovo dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:03 regolare invece la circolazione tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana dei tagli di questa ed altre notizie come sempre su roma.

