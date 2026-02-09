Stasera a Roma il traffico è molto intenso. Sulla tangenziale est ci sono code tra La Tiburtina e l’uscita di via dei Campi Sportivi, proprio vicino allo Stadio Olimpico, dove alle 20:45 si gioca la partita tra Roma e Cagliari. Per questo motivo, anche sulla via Flaminia e sulla Salaria si registrano rallentamenti. Un incidente sulla via Pontina tra il bivio per la Colombo e Tor de’ Cenci ha peggiorato la situazione, creando blocchi in entrambe le direzioni. Inoltre, questa notte tra le 21 e le 6

Luceverde Roma Buonasera c'è traffico intenso con code sulla tangenziale est tra La Tiburtina è l'uscita di via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico è proprio Stadio Olimpico questa sera alle 20:45 è in programma l'incontro Roma Cagliari E proprio per questo motivo si registrano code anche sulla via Flaminia è sulla via Salaria in in in città altre cose ma in questo caso per incidente sulla via Pontina tra il bivio per la Colombo e Tor de' Cenci nelle due direzioni e anche questa notte tra le 21 e le 6 eri chiuso al traffico in Lungotevere Flaminio tra via Masolino da Panicale e via Donatello in direzione di piazzale Flaminio inoltre vi ricordo che a partire da oggi e fino a venerdì e poi di nuovo dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:03 regolare invece la circolazione tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana dei tagli di questa ed altre notizie come sempre su roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-02-2026 ore 19:30

Approfondimenti su Roma Cagliari

Questa sera a Roma si registrano diversi disagi alla circolazione.

Tra mezz’ora di punta, le strade di Roma sono ingolfate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Incidente sull’Autostrada del Sole: traffico nel caos alle porte della capitale; Incidente sull’A30, camion di traverso: traffico in tilt verso sud; Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella: treni bloccati, traffico in tilt.

Traffico Roma del 09-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera c'è traffico intenso con code sulla tangenziale est tra La Tiburtina è l'uscita di via dei Campi Sportivi direzione ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per ... romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Via Roma, testati i tragitti: pronto il piano anti-traffico a Macerata. Le auto potranno arrivare in centro transitando da contrada Boschetto o da Corneto facebook