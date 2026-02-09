Traffico Roma del 09-02-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma resta intenso in diverse zone della città. In mattinata e nel primo pomeriggio, le strade principali come via della Magliana, via Anastasio II e viale delle Milizie sono particolarmente congestionate. Anche le vie più vicine al centro, come via Cipro, via del Foro Italico e via Po, registrano rallentamenti evidenti. Segnalate code anche in via Aurelia Antica, via Mattia Battistini e via del Policlinico. La situazione si mantiene critica soprattutto nelle zone di circonvallazione e nelle arterie di accesso alla città, mentre sul

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbia forte traffico in via della Magliana in via Anastasio II via Cipro Viale delle Milizie sulla circonvallazione Clodia in via Aurelia Antica in via Mattia Battistini in via del Foro Italico in via Po è in via del Policlinico traffico anche in via Giolitti via Cavour in via Cilicia è in via Acaia nulla da segnalare sul resto delle principali strade

