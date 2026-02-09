Traffico Roma del 09-02-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma è molto intenso in diverse zone della città. Via Aurelia, via Emo, via di Torrevecchia, via della Pineta Sacchetti e via Trionfale sono particolarmente congestionate. Ma anche in via Salaria, viale del Muro Torto, via Merulana, via Prenestina, via dell’Acqua Bullicante e via Casilina all’altezza del raccordo anulare si registra traffico rallentato. La situazione resta critica in molte arterie principali, con i mezzi che faticano a muoversi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico intenso in via Aurelia in via Emo via di Torrevecchia via della Pineta Sacchetti e via Trionfale in via Salaria in viale del Muro Torto su parte del tratto Urbano della A24 in via Merulana su alcuni tratti di via Prenestina è in via dell'Acqua Bullicante traffico infine anche in via Casilina all'altezza del raccordo anulare

