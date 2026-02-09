Traffico Roma del 09-02-2026 ore 08 | 30

Traffico intenso questa mattina a Roma. Code e rallentamenti si registrano sull’A1 tra Anagni e Roma Sud a causa di un incidente, mentre sul Raccordo Anulare il traffico resta molto congestionato tra Fiumicino e via Pontina, e anche tra via Piè Tiburtina e le strade interne. La situazione si fa complicata anche sulla tangenziale est, chiusa tra via dei Monti Tiburtini e via Salaria verso lo stadio Olimpico, e in direzione San Giovanni. Rallentamenti si segnalano anche sulla A24 e sulla Roma Fiumicino in

Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli code a tratti per un precedente incidente tra Anagni e la diramazione Roma Sud in direzione della capitale intenso ancora il traffico sul Raccordo Anulare con rallentamenti e code in esterna tra la Roma Fiumicino e via Pontina e tra via Piè Tiburtina file anche in interna tra via Casilina e via Ardeatina trafficata la tangenziale est e chiude tra via dei Monti Tiburtini via Salaria verso lo stadio Olimpico analoga situazione in direzione San Giovanni tra via Tiburtina e viale Castrense rallentamenti ancora sul tratto Urbano della A24 e sulla Roma Fiumicino in direzione del centro città la polizia locale segnala rallentamenti per incidente in zona San Lorenzo in viale Pretoriano altezza piazzale Sisto Quinto vi ricordiamo infine che a partire da oggi è fino al 13 febbraio e poi ancora dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per Sara parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolari invece tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana per maggiori dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-02-2026 ore 08:30 Approfondimenti su Roma Traffic Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 09:30 In mattinata si sono registrati alcuni rallentamenti su via Braccianese vicino a Bracciano a causa di un incidente. Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08:30 Lungo la passeggiata di Ripetta, lavori sulle alberature chiudono la strada fino al 14 febbraio, dalle 7 alle 16. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Traffic Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Incidente sull’Autostrada del Sole: traffico nel caos alle porte della capitale; Roma assediata dal traffico di droga e dalla criminalità. L'allarme del presidente della corte d'Appello; Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella: treni bloccati, traffico in tilt. Traffico Roma del 09-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma incidente alle porte della capitale sulla A1 Roma Napoli traffico incolonnato per circa 7 km tra Colleferro e la diramazione Roma sud Roma ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento per i pendolari che stanno procedendo verso la ... romadailynews.it Via Roma, testati i tragitti: pronto il piano anti-traffico a Macerata. Le auto potranno arrivare in centro transitando da contrada Boschetto o da Corneto facebook Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.