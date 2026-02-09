Traffico di droga e sequestri di persona, otto stranieri coinvolti nel processo hanno visto le condanne dimezzate. Il gruppo, composto da sudamericani e albanesi, aveva sequestrato un uomo nel tentativo di far passare 100 chili di cocaina attraverso l’Italia. La vicenda si è conclusa con pene più leggere rispetto a quelle inizialmente richieste, ma resta il quadro di un’attività criminale ben organizzata.

GENOVA, 09 FEB – Condanne dimezzate per otto persone, accusate di essere trafficanti internazionali di droga, grazie al concordato in appello tra i legali e il sostituto procuratore aggiunto Francesco Pinto. In primo grado erano stati condannati a un totale di oltre 109 anni (il procuratore aggiunto Federico Manotti ne aveva chiesti 116). Il gruppo, di nazionalità sudamericana e albanese, aveva anche sequestrato un uomo nel capoluogo ligure nel fallito tentativo di importare 100 chilogrammi di cocaina dal Sudamerica alla Liguria. Per i principali imputati si è passati così da 18 anni e otto mesi a 7 anni e da 20 a 10 (sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Michele Ispodamia, Riccardo Caramello e Del Papa). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Traffico di droga e sequestro di persona, condanne dimezzate per 8 stranieri

Approfondimenti su Traffico Droga

Questa mattina a Palermo sono finiti in manette due uomini, un senegalese e un egiziano, accusati di aver sequestrato una persona.

Nella mattinata di oggi, sono stati eseguiti arresti nel salernitano per accuse di droga, sequestro di persona e prostituzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maxi sequestro di droga al largo di Marsala. Le immagini del blitz

Ultime notizie su Traffico Droga

Argomenti discussi: Empact: strategia italiana contro le droghe; Arrestato in Colombia un narcotrafficante di Chioggia; Spagnolo arrestato per traffico di cocaina; Il traffico di droga corre su Telegram: scattano 11 arresti, sequestrati 131 chili di hashish in 6 mesi.

Dalla fuga a Pontecurone all'arresto: scoperto traffico di droga con il MilaneseEra accaduto a ottobre. Sull'auto trovato un chilo di hashish e cocaina e 150mila euro. Ora un 36enne è stato rintracciato alle porte di Milano ... rainews.it

Traffico di droga in tre regioni d’Italia: arrestato 30enne a BergamoArrestato a Bergamo un 30enne originario di Ragusa e residente a Lallio. L’uomo era irreperibile dal novembre del 2024. ecodibergamo.it

San Giovanni: sorpreso con la droga. Arrestato un 41enne dalla Polizia di Stato. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia facebook

Traffico internazionale di droga, nuova condanna per il boss dei Van Gogh. In appello a Napoli pena aumentata a 22 anni di reclusione #ANSA x.com