traffico di droga e sequestro di persona condanne dimezzate per 8 stranieri

Traffico di droga e sequestri di persona, otto stranieri coinvolti nel processo hanno visto le condanne dimezzate. Il gruppo, composto da sudamericani e albanesi, aveva sequestrato un uomo nel tentativo di far passare 100 chili di cocaina attraverso l’Italia. La vicenda si è conclusa con pene più leggere rispetto a quelle inizialmente richieste, ma resta il quadro di un’attività criminale ben organizzata.

GENOVA, 09 FEB – Condanne dimezzate per otto persone, accusate di essere trafficanti internazionali di droga, grazie al concordato in appello tra i legali e il sostituto procuratore aggiunto Francesco Pinto. In primo grado erano stati condannati a un totale di oltre 109 anni (il procuratore aggiunto Federico Manotti ne aveva chiesti 116). Il gruppo, di nazionalità sudamericana e albanese, aveva anche sequestrato un uomo nel capoluogo ligure nel fallito tentativo di importare 100 chilogrammi di cocaina dal Sudamerica alla Liguria. Per i principali imputati si è passati così da 18 anni e otto mesi a 7 anni e da 20 a 10 (sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Michele Ispodamia, Riccardo Caramello e Del Papa). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

