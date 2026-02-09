Totti è la storia della Roma le valutazioni spettano alla proprietà

Nel match della 24ª giornata di Serie A, Roma e Cagliari si affrontano in campo. La partita si gioca mentre si parla ancora di Totti e del suo ruolo nel club. La proprietà ha detto che le decisioni sul futuro del capitano sono loro. I tifosi aspettano di capire se Totti continuerà a indossare la maglia giallorossa o se cambierà strada. Intanto, in città si discutono anche le scelte di mercato e gli assetti della squadra. La partita diventa così un episodio in una stagione ancora aperta.

Nel contesto della 24ª giornata di Serie A 2025-2026, Roma e Cagliari si confrontano in una cornice di riflessioni sul mercato, sugli assetti della squadra e sulle figure storiche che definiscono il club. Le osservazioni del direttore sportivo delineano una lettura orientata agli equilibri interni, alle prospettive di rinnovo e alla gestione del gruppo in questa stagione. Nel corso dell’intervista sono emerse letture mirate sull’integrazione di un nuovo giocatore, l’evoluzione del reparto offensivo e l’assetto generale della squadra in vista delle prossime sfide. Si è chiarita la disponibilità della società a muoversi rapidamente al termine della finestra di mercato, individuando un giocatore forte con caratteristiche specifiche che hanno integrato il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Massara chiarisce che Totti resterà sempre una figura fondamentale per la Roma.

Totti sarebbe pronto a tornare nella sua Roma, dove potrebbe trovare la felicità che cerca da tempo.

