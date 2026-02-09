Torna il forum internazionale della Camera di Commercio di Udine-Pordenone

È tornato il forum internazionale della Camera di Commercio di Udine e Pordenone. Oggi è stata presentata in anteprima la nuova edizione di Open Dialogues for the Future, l’evento che mette insieme aziende, esperti e istituzioni per parlare di futuro. La manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e organizzata con The European House – Ambrosetti, si svolgerà nei prossimi mesi. Federico, la figura che cura la direzione scientifica, ha spiegato che anche quest’anno si punterà a condividere idee e strategie per il dom

È stato presentata oggi in anteprima ufficiale la nuova edizione di Open Dialogues for the Future, il forum internazionale ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con The European House – Ambrosetti (Teha) e con la direzione scientifica di Federico.

