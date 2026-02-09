Dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Alberto Tomba ha raccontato le sue impressioni. Ha parlato dell’emozione provata durante la cerimonia e di aver chiamato subito la mamma. Poi si è soffermato sulla vittoria di Federica Brignone, parlando del suo possibile record. Infine, ha commentato il grave infortunio di Lindsey Vonn, sottolineando la paura e la preoccupazione per la campionessa americana.

A Casa Italia, Alberto Tomba ha raccontato il suo punto di vista sulle Olimpiadi in corso: dall'emozione durante la cerimonia d'apertura alla doverosa chiamata alla mamma, dal possibile record di medaglie al miracolo Brignone fino al terribile infortunio di Lindsey Vonn. Ecco le parole della leggenda dello sci azzurro. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tomba: "Dopo la cerimonia ho chiamato la mamma. E su Vonn..."

Approfondimenti su Alberto Tomba

Ultime notizie su Alberto Tomba

