Tintemarchigiane nell' oro olimpico di Francesca Lollobrigida seguita dal fisioterapista senigalliese Gabriele Zazzarini

Francesca Lollobrigida si aggiudica l’oro ai Giochi di Milano-Cortina. La pattinatrice marchigiana ha vinto la medaglia più ambita nella gara dei 3000 metri, portando a casa il primo oro per l’Italia. Sul podio, a festeggiare con lei, c’era anche il fisioterapista di Senigallia, Gabriele Zazzarini, che ha seguito da vicino il suo percorso. È un risultato che rende orgogliosa tutta la regione, dopo mesi di preparazione e sudore.

