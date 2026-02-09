Tintemarchigiane nell' oro olimpico di Francesca Lollobrigida seguita dal fisioterapista senigalliese Gabriele Zazzarini
Francesca Lollobrigida si aggiudica l’oro ai Giochi di Milano-Cortina. La pattinatrice marchigiana ha vinto la medaglia più ambita nella gara dei 3000 metri, portando a casa il primo oro per l’Italia. Sul podio, a festeggiare con lei, c’era anche il fisioterapista di Senigallia, Gabriele Zazzarini, che ha seguito da vicino il suo percorso. È un risultato che rende orgogliosa tutta la regione, dopo mesi di preparazione e sudore.
SENIGALLIA – Sfumature “Made in Marche” nella medaglia d’oro conquistata da Francesca Lollobrigida, salita sul gradino più alto del podio nella specialità dei 3000 metri di pattinaggio sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La neocampionessa dei Giochi è infatti seguita da Gabriele.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Fisioterapista senigallese nello staff azzurro: Gabriele Zazzarini ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
Senigallia fa il suo ingresso tra le grandi Olimpiadi.
A parte che è stata Francesca Lollobrigida a chiedere che il figlio rimanesse con lei sullo stage, ma che problemi avete lì a sinistra con le famiglie E coi bambini È stata un'intervista splendida, coraggiosa e divertentissima. L'avesse abortito, sareste qui a osa facebook
Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi Riccardo Lorello x.com
