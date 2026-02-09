Ticket sanitari non pagati arriva la sanatoria | come cancellare la sanzione

Arriva una sanatoria che permette di cancellare le sanzioni per chi non ha pagato i ticket sanitari. I cittadini che hanno ricevuto verbali di contestazione ora potranno sistemare la propria posizione, evitando multe e sanzioni. Il governo ha deciso di intervenire per semplificare le procedure e offrire una possibilità di regolarizzare la situazione in modo più rapido e semplice.

Arriva una boccata d'ossigeno per i cittadini che hanno ricevuto verbali di contestazione per ticket sanitari non pagati. Ats Brianza ha infatti pubblicato le istruzioni operative relative alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 20 del 31 dicembre 2025, che consente di evitare le.

