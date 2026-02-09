Ti aspettiamo Il volto di Canale 5 papà per la prima volta | svelato il sesso è una bambina

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia: il volto di Canale 5, noto per essere uscito dalla scuola di Amici, diventa papà per la prima volta. È nata una bambina, e nelle parole dei genitori si scopre anche il sesso: è una femminuccia. La notizia ha fatto subito il giro dei social e delle chat tra fan, che aspettavano da tempo di conoscere i dettagli.

Nelle scorse ore una notizia personale ha riportato sotto i riflettori uno dei volti più amati usciti dalla scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Un annuncio arrivato in modo discreto ma carico di emozione, che ha subito catturato l'attenzione dei fan e del pubblico che lo segue da anni, segnando un passaggio importante nella vita privata dell'artista. Il protagonista è un ex concorrente della diciassettesima edizione del programma, quella che vide trionfare Irama. Durante il suo percorso televisivo, riuscì a distinguersi fin dalle prime settimane, diventando il primo allievo ad accedere al serale e arrivando poi fino alla finale, dove conquistò il terzo posto.

