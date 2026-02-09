The Prisoning Fletcher’s Quest Recensione | l’ansia fatta videogioco

Arrivato nelle mani dei giocatori, The Prisoning: Fletcher’s Quest si fa notare per il suo stile diretto e senza fronzoli. Il gioco mette subito in chiaro che non vuole accontentare tutti, puntando invece a coinvolgere chi cerca un’esperienza intensa e senza filtri. La narrazione si svolge in un’atmosfera tesa, dove l’ansia prende il sopravvento e si respira in ogni dettaglio. Niente scene troppo pacate o finalità ambigue, solo un racconto che vuole scuotere e lasciare il segno.

The Prisoning: Fletcher's Quest è una di quelle opere che non cercano di piacere a tutti e, proprio per questo, riescono a colpire nel segno. Non è un semplice platformer indie, né un metroidvania classico, ma una esperienza fortemente autoriale, costruita attorno all'ansia, al burnout creativo e alla fragilità mentale di chi crea videogiochi. Il risultato è un titolo che mescola ironia dissacrante, autoanalisi dolorosa e gameplay solido, con una consapevolezza rara nel panorama indie. L'idea di base è tanto assurda quanto inquietantemente credibile. Dopo una seduta dallo psicologo finita nel peggiore dei modi, il giocatore si ritrova intrappolato nella mente di Fletcher Howie Jr.

