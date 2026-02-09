Durante il Super Bowl, Disney ha mostrato un nuovo spot dedicato a The Mandalorian e Grogu. La scena più attesa li vede tra la neve di un pianeta sconosciuto, un’immagine che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Il film Star Wars in uscita a maggio sembra promettere avventure intense e atmosfere nuove, e questa anteprima ha fatto salire l’entusiasmo. La casa di produzione ha scelto di portare un po’ di quella galassia lontana al grande pubblico durante la finale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

© Movieplayer.it - The Mandalorian & Grogu tra la neve di un pianeta sconosciuto in questa nuova anteprima

Nel 2026, la saga di Star Wars torna al cinema dopo sette anni di assenza.

