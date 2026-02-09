Terrence Shannon Jr si riabilita in G League con i Minnesota Timberwolves

Terence Shannon Jr. torna in campo con i Minnesota Timberwolves. Dopo settimane di stop a causa di un infortunio all’abduttore dell’alluce del piede sinistro, il giocatore ha deciso di riprendere le partite in G League. Shannon ha allenato duramente per recuperare la forma e ora cerca di riottenere il ritmo giusto prima di tornare in NBA. La sua presenza potrebbe fare la differenza per la squadra, che aspetta con ansia il suo ritorno in prima squadra.

Terrence Shannon Jr. prosegue il percorso di recupero dall'infortunio all'abduttore dell'alluce del piede sinistro, con un aggiornamento che evidenzia progressi concreti e un piano di reinserimento studiato per i prossimi impegni di squadra. Le indicazioni odierne descrivono una fase in cui si torna a praticare in condizioni di contatto pieno, affidando la riabilitazione sul campo a una cornice di lavoro mirata e coordinata con le dinamiche della franchigia. attività completa con contatto è stata autorizzata, permettendo sessioni di allenamento a 5 contro 5 sul parquet.

