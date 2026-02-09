Terni il pampepato incontra il torrone | PanTorrone abbinamento che funziona Come viene preparato il dolce

A Terni, il dolce tradizionale si combina con un’altra specialità: il torrone. La novità si chiama “PanTorrone” e sta già attirando l’attenzione tra appassionati e produttori. Si tratta di un abbinamento che funziona, secondo chi l’ha provato, unendo i sapori di due città italiane legate da secoli di tradizione dolciaria. È la prima volta che si mette insieme il pampepato, il tipico dolce umbro, e il torrone di Cremona, creando così un nuovo modo di gustare i classici.

“Un abbinamento che funziona”. Il torrone incontra il pampepato, cementando ulteriormente il rapporto tra Terni e Cremona. La sala coppe del Circolo Lavoratori Terni ospiterà domenica 15 febbraio (ore 17) l’evento “PanTorrone, il dono degli innamorati”, iniziativa promossa dal Circolo Lavoratori.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Terni Cremona “Onorevole” pampepato, il dolce di Terni delizia la camera dei deputati: “Eccellenza gastronomica” Durante gli auguri natalizi alla Camera dei deputati, il pampepato di Terni ha conquistato tutti, regalando un momento di tradizione e gusto. Sweet Pampepato: Terni in festa eleva il suo dolce simbolo tra arte, satira e grandi firme La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Terni Cremona Pampepato di Terni. Il dolce antico che attraversa i secoliNel Ternano c’è un dolce che da secoli scandisce l’arrivo del Natale. Si presenta scuro, compatto, profumato di spezie e cioccolato e fedele a una ricetta che non conosce mode né compromessi. È il ... gamberorosso.it Pampepato. Tre giorni di gusto cultura, sportdi Daniele Minni È un dolce, ma senza zucchero e con il pepe. Terni in Umbria, nota anche per essere la città di San Valentino e quindi degli innamorati, si prepara a celebrare il suo dolce doc ovvero ... quotidiano.net

