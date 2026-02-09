Tentato omicidio in Montagnola con spranga e machete | un arresto | VIDEO

La polizia ha arrestato due fratelli tunisini di 29 e 25 anni in seguito a un tentato omicidio avvenuto in Montagnola. Gli agenti hanno eseguito due misure cautelari in carcere, legate a un episodio in cui sono stati usati una spranga e un machete. I dettagli sulla vicenda sono ancora sotto indagine, ma l’episodio ha scosso la zona e portato all’intervento delle forze dell’ordine.

La polizia dato esecuzione di due misure cautelari in carcere per due fratelli di origine tunisina di 29 e 25 anni. I due sono indagati nell’ambito di un tentato omicidio avvenuto nel parco della Montagnola lo scorso 11 ottobre. Vittime dell’aggressione due cittadini senegalesi di 34 e 24 anni e.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

