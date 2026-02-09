Telecronaca alle Olimpiadi | vertici Rai mobilitati

Le polemiche sulla copertura delle Olimpiadi non si placano. I vertici Rai sono sotto pressione, mentre gli appassionati continuano a criticare la qualità delle telecronache. Nel frattempo, si parla di un possibile cambio di strategia per le prossime gare. Intanto, un personaggio noto era atteso a Cortina per una sciata con la moglie, ma il suo viaggio sembra essere stato influenzato dalle tensioni legate alla trasmissione delle Olimpiadi.

Le polemiche non si placano. Era atteso sulle piste di Cortina, pronto per una sciata con la moglie nei ritagli di tempo sottratti alla supervisione delle gare olimpiche trasmesse in esclusiva dalla Rai. Invece, ieri, Paolo Petrecca non si è presentato: ordini superiori gli hanno imposto di rinviare la trasferta nella Perla delle Dolomiti. Questa mattina l’ad Giampaolo Rossi lo ha convocato a Roma. L’oggetto: una relazione dettagliata sull’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale, che ha fatto indignare mezza Italia e irritato i vertici di Viale Mazzini. La discussione non riguarda solo la performance in sé, ma anche la decisione di Petrecca di sostituire personalmente il designato Auro Bulbarelli – ritiratosi dopo aver svelato la sorpresa del presidente Mattarella – invece di affidarsi ai giornalisti esperti della testata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

