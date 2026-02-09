Telecamere e software per controllare i lavoratori dopo la denuncia di Report scattano le ispezioni nei centri Amazon

Le autorità hanno avviato controlli nei centri Amazon di Passo Corese e Castel San Giovanni. Dopo le denunce di Report sui software usati per monitorare i dipendenti, le ispezioni sono partite subito. Le forze dell’ordine verificano se ci sono violazioni delle norme sul lavoro e sulle condizioni dei dipendenti. Intanto, i lavoratori aspettano aggiornamenti e chiarimenti.

Dopo i servizi di Report sui pc utilizzati per controllare le prestazioni dei dipendenti, scattano le ispezioni nei principali centri logistici di Amazon in Italia, tra cui Passo Corese e Castel San Giovanni. Il Garante per la protezione dei dati personali e l’Ispettorato nazionale del lavoro hanno avviato un’azione congiunta di vigilanza nei confronti del colosso americano. «L’attività – si legge in una nota – trae origine da approfondimenti tecnici avviati anche a seguito di notizie di stampa che hanno evidenziato possibili criticità nell’acquisizione e nel trattamento di dati personali dei lavoratori e nell’uso di sistemi di videosorveglianza in assenza di garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori».🔗 Leggi su Open.online

