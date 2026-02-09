Telecamere e software per controllare i lavoratori dopo la denuncia di Report scattano le ispezioni nei centri Amazon

Da open.online 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno avviato controlli nei centri Amazon di Passo Corese e Castel San Giovanni. Dopo le denunce di Report sui software usati per monitorare i dipendenti, le ispezioni sono partite subito. Le forze dell’ordine verificano se ci sono violazioni delle norme sul lavoro e sulle condizioni dei dipendenti. Intanto, i lavoratori aspettano aggiornamenti e chiarimenti.

Dopo i servizi di Report sui pc utilizzati per controllare le prestazioni dei dipendenti, scattano le ispezioni nei principali centri logistici di Amazon in Italia, tra cui Passo Corese e Castel San Giovanni. Il Garante per la protezione dei dati personali e l’Ispettorato nazionale del lavoro hanno avviato un’azione congiunta di vigilanza nei confronti del colosso americano. «L’attività – si legge in una nota – trae origine da approfondimenti tecnici avviati anche a seguito di notizie di stampa che hanno evidenziato possibili criticità nell’acquisizione e nel trattamento di dati personali dei lavoratori e nell’uso di sistemi di videosorveglianza in assenza di garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Amazon Italia

Dopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier. Ma si può disattivare

Dopo la denuncia di Report, è emerso che sui computer di magistrati e personale amministrativo di procure e tribunali è presente un software di gestione remota, installato nel 2019 durante il primo governo Conte.

"Software-spia nei pc di 40mila magistrati". La denuncia di Report a Nordio e la replica: "Pattumiera di fake news"

Recenti indagini segnalano l'installazione di un software di sorveglianza su circa 40.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Amazon Italia

Argomenti discussi: Migliorare la produzione video con Image Adjust Pro; Telecamere intelligenti, sensori e IA: così la Città metropolitana di Catania investe 17 milioni per sorvegliare il territorio; Sicurezza, si aggiungono 25 telecamere. Vigili appiedati, misura per il centro; Tutti gli annunci di Panasonic a ISE 2026: display, proiettori e software.

Telecamere e software per controllare i lavoratori, dopo la denuncia di Report scattano le ispezioni nei centri AmazonL'iniziativa di Garante per la privacy e Ispettorato del lavoro dopo i servizi del programma Rai. L'azienda si dice pronta a collaborare ... open.online

Telecamere e software: così Monza cambia i controlliEntrano in funzione a Monza i nuovi varchi intelligenti: telecamere e software per individuare auto senza assicurazione, revisione o irregolari. monza-news.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.